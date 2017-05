Eesti sai juubeliks oma jäätised

«Onu Eskimo jäätis on kindlasti üks olulisimaid sümboleid Eesti jäätisetootmise ajaloos, mistõttu otsustati uued tooted pühendada ka vabariigi juubeliaastale. Omajagu nostalgiat ja helget mälestust lapsepõlvest pakub paljudele ka sarjas müügile tulnud kukekommimaitseline jäätis,» ütles Balbiino turundusdirektor Enel Kolk.

Juubelijäätiste valikus on kolm erinevat maitset: kukekommi, šokolaadi ja vanill.

Eesti riigi sajas sünnipäev annab võimaluse kõigile teha ja saada sünnipäevakingitusi. Kuna EV100 fookuses on noored ja lapsed, on ka jäätisetootja soov teha kingitus just riigi väiksematele kodanikele.

«Sel kevadel kingime igale lasteaia lõpetavale lapsele spetsiaalselt Eesti Vabariigi juubeliks turule toodud Onu Eskimo jäätise. Kingitustega jätkame ka sügisel, mil kõik esimesse klassi astuvad lapsed saavad endale Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva teemalised nuputamisvihikud ja võimaluse osaleda võistlustel, mille auhindadeks on ekskursioonid jäätisemuuseumisse.»

Onu Eskimo juubelijäätised / Balbiino

EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuhi Anneli Ohvril innustab sarnaseid juubelitooteid turule tooma ka teisi ettevõtteid. Oodatud on kvaliteetsed tooted, mis aitaksid tähistada juubelit, jutustada lugusid Eesti saja-aastasest ajaloost, tänapäevast ja tulevikust. Onu Eskimo jäätisel on Eesti ajaloos oma kindel koht ja lugu ning see esindab ilmekalt vabariigi jäätisetööstuse kestvust ja püsivust.

Balbiino on suurim kodumaine jäätisetootja ning ainus Eesti jäätisetootja, kelle kõik koorejäätised on valmistatud Eestis ja kodumaisest koorest. Balbiinol on ka ainsana Eesti jäätisetootjatest BRC toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimise sertifikaat. AS Balbiino põhineb 100% Eesti kapitalil, kuulub NG Investeeringute gruppi ja annab tööd ligi 300 inimesele

https://www.balbiino.ee/onueskimo/