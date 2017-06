Põnevam, kui Kon-Tiki lugu ehk 15 273 km vabadusse

Raamat kirjeldab põhjaliku päeviku vormis, kuidas pisike purjejaht, pardal 16 eestlast, lapsed-naised nende seas, purjetas teise maailmasõja järel Rootsist üle Atlandi ookeani Ameerika Ühendiriikidesse. Ajendiks oht, et Rootsi annab kommude eest Eestist üle mere põgenenud eestlased Venemaale välja. Olustikuliselt ehedas loos saame teada nii pika purjetamise üksikasjadest kui ka meeleheitliku, talve hakul ette võetud retke käigus rannasõidujahi «Erma» pardal valitsenud meeleoludest. Teel oldi kokku 127 päeva, neist Atlandil 56. Kui maa paistma hakkas oli 1045. aasta jõuludeni jäänud kümme päeva. Raamatu moto kõlab: «Aut viam inveniam, aut faciam» – «Kas leian tee või rajan selle ise».

Raamatu kaanefoto / apollo.ee

Voldemar Veedami kirjutatud raamatu saatesõnas tsiteeritakse meresõidu eksperte, kes hindavad «Erma» retke põnevamaks ning hulljulgemaks seikluseks kui Kon-Tiki ekspeditsiooni, mis toimus mõni aasta hiljem. Eestlaste, «vabaduse viikingite» lugu, nagu seda nimetati, veenis USA-d leevendama oma viisapoliitikat Ida-Euroopa põgenike jaoks.

«Just sellise teedrajava kindlameelsusega pandi alus ka meie riigile,» ütles USA toonane president Harry Truman Eesti paadipõgenike kohta.

Mõneti kurb, et me oma kangelastest teadsime pikka aega vaid kuulu järgi. Hea on aga see, et vaieldamatult Eesti-aegset õhkkonda ja ka õhku edastav raamat Eesti vabariigi 100. sünnipäeva üritustesarja esimene pääsukesena kodumaale jõudis.