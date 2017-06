Maiuspala «tibutüdruku » kool Pühajärvel saab ainulaadse koolihoovi

Koolipere ja kohalik kogukond ehitasid koostöös maastikuarhitektide ja arboristidega puupakkudest mitmetasandilise väliklassi, kus lastel ja õpetajatel on mugav värskes õhus koolitunde läbi viia ning vahetundide ajal mängida. Õppeklass veel päris valmis ei saanud, tööd lõpetatakse lähinädalatel. Lisaks tellitakse toetuse raames koolihoovi ka uued kiiged ja ronimisatraktsioonid.

Talgupäeval lõi käed külge ka Maiuspala «tibutüdruk» Sonja koos oma perega, jõu- ja eakohast tööd jätkus igaühele. Õueklassi pakkude vahele jääb eraldi ala lillemuru ning pisikeste putukahotellide tarbeks, lisaks tuleb õueklassi juurde väike väliraamatukogu, kus on plaanis hoidma hakata hooajalist kohustuslikku kirjandust ning põnevaid juturaamatuid.

Kalevi Maiuspala kommipakilt tuttav Sonja on saanud Kalevilt hellitusnimeks tibutüdruk. Nüüd said Sonja koolihoov tänu Kalevi toetusele ka uue ilme. / Kalevi Kommivabrik

«Inspiratsiooni teha Eesti 100. sünnipäevaks kingitus just Pühajärve koolihoovile andis meile Maiuspala kommikarbi kaanetüdruk Sonja, kes õpib koos oma õe Sofiaga Pühajärve Põhikoolis,» selgitas Kalevi juht Kaido Kaare.

«Nende pere lööb aktiivselt kaasa kogukonna elus ning on olnud ka üheks Pühajärve kooli püsimajäämise eestvedajaks. Kui kuulsime, et Eesti juubeli tähistamise raames on plaanis hakata korrastama koolihoove, otsustasime, et meie panus läheb just Sonja koolile,» rääkis Kaare.

Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase rõõmustab uudse klassi üle.

«Koolipere nimel läheb suur aitäh õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, vilistlastele ning Kalevi kommivabriku kollektiivile, kellega koos ja kelle toetusel valmis loodussõbralik ja huvitav õues õppimise koht,» tänab Pallase.

«Talgupäev möödus imekiiresti, õpiti uusi töövõtteid, kujundati kooliõue ja korrastati kooli ümbrust,» lisab Pallase.

1956. aastast Kalevi valikusse kuulunud Maiuspala kommikarp läbis värskenduskuuri 2011. aastal, mil senine tundmatu tütarlapse foto karbikaanel asendati Valgamaalt pärit, toona 5-aastase Sonja pildiga. Just tema osutus võitjaks ligi 1300 osalejaga Maiuspala kaanetüdruku fotokonkursil, kus otsiti uut, senisega võimalikult sarnast modelli.

Eesti 100. sünnipäevaks tehtava kingituse «Lapsed koolihoovi õppima ja liikuma!» eestvedaja on MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid. Kalevi kommivabrik toetas Pühajärve koolihoovi uuendamist 5000 euroga.