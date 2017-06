Mõistatuslik tänavakunstnik Edward von Lõngus alustab Euroopa tuuri

Linnaruumi vastilmunud grafititegelasi võib pidada Eesti vabariigi eakaaslasteks ja nende ilmumine tähistab omal moel Eesti peatset juubelit – nii kerkis näiteks vanalinnas Nunne tänaval seinale kivikuningas. Liitreaalsuse tehnoloogial põhineva mobiilirakenduse abil, millega saab teha tutvust veebilehel restartreality.ee, on aga võimalik need tänavajoonistused lausa ellu äratada. Rakenduse saab alla laadida enne Lõnguse Euroopa tuuri, mis on korraldatud nii Eesti 100. sünnipäeva kui ka kunstniku kümnenda tegutsemisaasta auks.

Lõnguse töid saab näha ligi kümnes Euroopa pealinnas, kaasa arvatud Brüsselis, Roomas, Helsingis ja Berliinis. Seinad, millele teosed tekivad, on nii Eestis kui ka välismaal leitud koostöös Lõnguse loomingu austajate ja Eesti sõpradega.

Tallinn Art Weeki üks peakorraldajatest Kadri Uus ütleb, et seda ei tea täpselt keegi, kes on Edward von Lõnguse nime taga: «Nagu ta ise on öelnud, et oluline on kunst ja ideed, ning füüsiline vorm – kas see on üldse olemas?» Kadri usub, et Lõngus jääbki salapäraseks.

Seintele kunsti tegemine ei ole aga lihtne, ilma et keegi kaebaks või sooviks grafiti maha võtta.

«See käib osalt tänavakunsti juurde, aga tegelikult on kohati ka positiivseid üllatusi,» tõdeb korraldaja, et Lõnguse töödele on paljud sooja poolehoidu avaldatud. «Väikesed pahandused käivad aga asja juurde.»

Kust läheb siiski piir kunsti ja sodimise vahel?

«Piir jookseb inimeste jaoks eri kohtadest. On erineva taluvusastmega isikuid,» selgitab Kadri, et ka maalikunstis on töid, mis inimestele ei meeldi.

«Kui rääkida Lõngusest, siis on tal praeguseks päris suur austajate klubi. Kindlasti on üks põhjus see, et ta oskab meie kultuurilisi koode häkkida, nendes töödes on alati meile midagi hästi lähedast ja ka sotsiaalkriitikat.»