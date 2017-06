Selge pilt: Eesti juubeli aasta puu on laukapuu

Laukapuu on Eestis looduskaitse all.

Eesti juubeli aasta puu on laukapuu (Prunus spinosa). See mustikat meenutav, ent tunduvalt suurem ja teravate asteldega põõsas, teise kaitsekategooriasse kuuluv luuviljaline, on looduslikult levinud Lääne-Saaremaal.