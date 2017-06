Kroonituur 25 ehk kui rahatähed ärkavad ellu

Sel suvel saanuks eesti kroon 25 aastaseks. Kallis kadunuke ei sahise enam me rahakottides, kuid me südameisse on jäänud talle oma soe nurgake. Seepärast tähistame krooni sünnipäeva ja Eesti riigi 100. sünnipäeva suure üle-eestilise Kroonituuriga

Eesti kroonil on kogu Eesti Vabariigi ajaloos täita väga oluline roll. Eelkõige seostub kroon eestlastele taasiseseisvumise, vabaduse ja majanduskasvuga. Ja kuigi kallis kadunuke ei sahise enam me rahakottides, on ta meie südameisse jäänud. Seepärast tähistame krooni sünnipäeva ja Eesti riigi 100. sünnipäeva suure üle-eestilise Kroonituuriga!

Foto: Kroonituur 25 / Facebook

Kroonituuril lähme külla neile meestele ja sellele naisele, kelle elutööta poleks Eestit ja iseseisvust. Üheksas Eesti muuseumis on avatud selleks puhuks spetsiaalsed näitused, nutirakenduse abil ärkavad ellu rahatähed ning lahendada saab põnevaid ülesandeid. Kõik Kroonituuri läbinud saavad kroonisertifikaadi, milleta Eesti Vabariigi pass jääks jumetuks. Parimaid ootavad auhinnad!

Kroonituur saab piduliku lähte kroonipäeval 20. juunil, ja kestab 20. juunist 20. novembrini 2017.

Osalevad muuseumid:

Tallinnas:

Pärnus:

Pärnumaal:

Tartus:

Võrus:

Lähemalt loe Facebook – KROONITUUR

Toetajad: Eesti Kultuuriministeerium ja Kultuurkapital