Lapsed teevad nõukogudeaegsest soomukist tänavakunsti meistriteose

«Sellel soomukil on väga oluline roll. Enne Eesti iseseisvumist, kui toimus Teletorni vallutamise katse, oli see sama soomuk kohal ning sündmuste keskel. Pärast armee lahkumist jäi see sinna maha ning seisab seal tänaseni. Omapärane, et sõjamasin paikneb otse laste mänguväljaku kõrval. Lapsed, kes seal praegu mängigad, on sündinud aga juba vabas Eestis. Taolised masinad ei tekita ju kelleski sõbralikku tunnet, mistõttu otsustasimegi sellele juurde anda positiivse kultuurilise mõõtme läbi kunsti ja koos lastega,» selgitas MEXTONIA Eesti-poolne eestvedaja Sigre Tompel.

Teletorni projekti veavad eest Nueve Are Urbano mehhiklastest koosnev kunstnike grupp, kellele andis eelnevalt Eesti ajaloo- ja kultuuriteemalisi loenguid professor Marju Kõivupuu. Kunstnikele anti ülevaade ka Teletorni ajaloost ja tähendusest.



Lisaks soomukile tehakse tänavakunsti ka Teletorni aias, kus kunstnik Tania Quezada kujutab Eesti rahvuslindu suitsupääsukest. Nueve Are Urbano üks meeskonna liikmetest, Gemma Sanchez on arvamusel, et Eesti kultuur ongi suitsupääsukese moodi:

«Pääsukesed on võimelised lendama üle maailma – ka eestlased on tekitanud paljudes riikides oma kultuuri ja tehnoloogia arenguga palju imetlust.»

Sanchez lisas, et kunstnikud mõistavad Teletorni tähendust: «See on Eesti vabaduse kõrgusesse tõusev ikoon ja meie soov selle ümbruse maalimisega on juhtida tähelepanu nii minevikule kui ka tulevikule. Laste osalemine projektis kannab seda sõnumit väga hästi.»

Teletorni juures toimuva perepäeva ja soomuki maalimisega saavad ka täna liituda kõik lapsed koos teiste pereliikmetega.



Tegevust juhib Nueve Arte Urbano meeskond koosseisus: Fernanda Arias, Fatima Morales, Gemma Sanchez, Fany Sandia, Ricardo Quezada, Gabriel McCormick ning eestlastest lööb kaasa Marina Pavljuk.

Nädal tagasi alanud festivali käigus ehivad 60 vabatahtlikku kunstnikku Eestist ja maailma eri paigust Eesti kultuuri sümbolitega ligi 30 hoonet ja seina üle Tallinna. Festivali korraldamine on mehhiklaste kingitus Eesti 100. juubeliks. Kokku kaetakse tänavakunstiga kokku üle 5000 m² pinda.



Festivali korraldajad on Nueve Arte Urbano Mehhikost ja Todoesuno Eesti. Festivalile aitavad kaasa kohalikud organisatsioonid EKKM, Stencibility, Pirados, JJ-Street Baltic Sessions ning Tallinna Ülikooli kultuuriakadeemik Marju Kõivupuu. Projekt toimub valdavalt Mehhiko eravõtte Incusa SA de CV toetusel.



