Vabaõhumuuseum kutsub: tule, koo end ajalukku!

NB! Vaata allpool ajagraafikust, millal täpselt kangastelgedele ligi pääseb!

«Koome Eesti rahva ajalukku» on üleskutse kõikidele suurtele ja väikestele, kes võiksid tulla ja anda oma panuse vaiba valmimisse. Vabaõhumuuseumi kõrtsihoones ootab juba 12. aprillist vaibamaterjal ning kunstnike Anu Raua ja Ene Parsi koostöös valminud mustrikirjeldus, mille järgi on lihtne oma rida pika vaiba sisse kududa. Seda kõike ikka selleks, et meie riiki hoida, väärtustada ning koos edasi luua.

Mis saaks olla parem kingitus Eesti riigile, kui miski, mis on valminud sadade kui mitte tuhandete inimeste ühistööna.

Ootame kõiki huvilisi Eesti Vabaõhumuuseumisse vaipa kuduma! Mida rohkem on kudujaid, seda kaunima vaiba saame. Igaühe panus on kuldaväärt.

Tulge! Koome enda soojad soovid, mõtted ja tunded ühisesse ajalukku.

Juubelivaiba kudujad / Eesti Vabaõhumuuseum / Instagram

Ajal on lugu

8. juulini kutsume kõiki laulu- ja tantsupeolisi oma ridu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva kaltsuvaiba sisse kuduma sümboolselt üheeurose pileti eest. Pileti saab muuseumi kassast noortepeo käepaela ettenäitamisel.

Eesti Vabaõhumuuseum / Instagram

AJAGRAAFIK

Vaibakudumine algas 12. aprillil 2017 ja lõppeb kui 100 meetrit saab kootud, kuid mitte hiljem kui 31. jaanuaril 2018;

Kangasteljed asuvad Vabaõhumuuseumi territooriumil, Kolu kõrtsu ruumes;

Sellele järgneb vaiba viimistlemine ning pidulik üleandmine Presidendi Kantseleile veebruaris 2018;

Juhendaja on kangastelgede juures kell 11-16.30, 5. juulil kell 11-16.00;

NB! Kolu kõrts on broneeritud 30.06 alates kell 16.00 ja 1. juuli alates kell 14.00