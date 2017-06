« Mäng+Peli=100» ehk lapsepõlv siin- ja sealpool lahte

Tartu mänguasjamuuseumi galeriis avatud näitusel on väljas väike osa nendest mänguasjadest, millega Eestis ja Soomes on mängitud viimase saja aasta jooksul. Valikut tehes on eelistatud omamaistes tööstustes või kodukäsitööna tehtud asju. Kõige tuntumad nende hulgast on kindlasti Lotte ja Muumitrollid, huvitav on aga võrrelda ka Eestis ja Soomes toodetud Miki-Hiire kujulisi mänguasju ning erinevaid pea saja aasta vanuseid lauamänge.

Vanimad näitusele välja pandud esemed pärinevadki saja aasta tagusest ajast. Näiteks saab väljapandud asjade hulgas näha Soome poliitik ja arvamusliider Vappu Tuulikki Taipale perele kuulunud isevalmistatud mängukelku ja salapärast nime kandvat ennustusmängu «Santapuur Mary», mille tootajaks on Eesti firma Cholk.

/ Tartu Mänguasjamuuseum

2017. aastal saab ühisnäitust näha Eestis ning 2018. aastal Soomes. Tartu mänguasjamuuseumi koostöö Hevosenkenkä mänguasjamuuseumi ja teatriga jätkub juba oktoobris, mil Teatri Kodu saalis mängitakse Eero Ahre-Patriku ja Drake-Pekka Heimani lastelugu «Sünnipäevapidu kummitusele».

Tartu Mänguasjamuuseum ja Teatri Kodu asuvad Tartu vanalinnas Lutsu tänaval ja on aastaringselt avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-18. Vaata ka veebist: www.mm.ee