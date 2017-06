EV100 äpist leiab laulu- ja tantsupeo kava

Eesti Vabariigi 100. juubelisündmuste jaoks loodud EV100 äpi on alla laadinud ligi 30 000 inimest üle terve maailma. Android seadmete puhul on allalaadimisi üle 19 000 ning kasutajate poolest on populaarseimad riigid Eesti, Saksamaa, Soome, Leedu ja Taani.

iOS seadmete vaates on allalaadimisi üle 10 000 ning populaarseimad riigid on Eesti, USA, Soome, Suurbritannia ning Rootsi.

Vajutades EV100 äpis nupule ❤ Eestit! saab igaüks näidata, et ta hoiab Eestit oma südames. Selleks tuleb määrata ja kinnitada oma asukoht. Pärast nupule vajutamist ilmub kaardile kasutaja asukohta tähistav helendav täpike.

Samuti saab oma asukohast teada anda, kui helistad tasuta telefoninumbril 800 8 100 või vajutad ❤ Eestit! nuppu veebilehel ev100.telia.ee.

/ EV100 äpp

2018. aastal saab Eesti Vabariik 100 aastaseks. Tähistamine on juba alanud ning kestab kuni 2020. aasta alguseni. Selleks, et kõik soovijad saaksid juubelisündmustele kaasa elada, tegi Telia Eestile kingiks EV100 äpi, mis koondab endas kõik juubeliprogrammi uudised ja sündmused ning võimaldab luua oma juubeliürituste kava. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevakingitusena loodud äpp on hea ja mugav abiline kõigile, kes juubelipidustustel osaleda soovivad.

EV100 äpp on eesti, vene ja inglise keeles ning selle saab tasuta alla laadida Google Play ja iTunes rakendusepoodidest.