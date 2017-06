Mida teed sina, et Eestis oleks vähem uppumissurmasid?

Teomeetrist leiad juba tegusid normaalsema liikluse ja alkoholikultuuri loomiseks. Väikeste tegude suurt mõju mõõtev rakendus teomeeter.ee lõi koos Päästeameti, asjatundjate ja huvilistega nimekirja paarkümne lihtsa teoga, kuidas suvel ohutult veemõnusid nautida.

Ei ole ju uudis, et suplevaid või rannas liivalosse ehitavaid lapsi peaks jälgima või et merele minnes võiks päästevesti selga visata. Kuid 2016. aastal uppus Eestis 47 inimest ja päästevest oli seljas vaid ühel hukkunul.

Teomeeter on koos Päästeameti, ekspertide ja huvilistega võtnud kokku olulisemad uppumiste põhjused ja sõnastatud need üksikuteks lubadusteks, mida igaüks saab teha, et mitte ära uppuda ja hoolitseda ka oma kaaslaste ohutuse eest.

Näita, mida sina teed, et Eestis oleks vähem uppumissurmasid.

Oma teod saad valida Päästeameti Facebookis, veeohutus.ee lehel, Teomeeter.ee-l ja Teomeetri Facebookis. Lisaks võid märgata veeohutustegusid otse ERRi ja Delfi uudisteportaalides teemakohaste artiklite all, kus kohe ka tegudele oma lubaduse anda saad. Peagi läheb Facebookis käima ka loosimäng, kus kõik tegudega liitujad saavad võita auhindu. Jälgi uudiseid Päästeameti ja Teomeetri Facebookis.