Eesti pakub Euroopale ebatavalist kultuuriprogrammi

Eesti esimese Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks koostatud välisprogrammiga on Eestil võimalus näidata parimat osa oma kultuurist, teadusest, ettevõtlusest ja digitaalsetest uuendustest koostöös rahvusvaheliste partneritega. Kultuuriprogammi pakutakse enam kui kolmekümnes riigis üle maailma.

Programmi esimeseks sündmuseks on Ansambel U: esinemine Viini Musiktheater Tage festivalil «Publikuorkester» kontsertformaadiga, kus publik kontrollib läbi nutiseadme kontserdi käiku. Juuli alguses jõuavad Brüsselisse ka esimesed tänavakunstnik Edward von Lõnguse loodud 100-aastased grafiti tegelased, kes ärkavad nutivõimaluste abil ellu ja pakuvad nii linna- kui virtuaalruumis põnevat elamust.

Pooleteise aasta jooksul astuvad Euroop erinevatel lavald üles paljud Eesti tipptegijad. Nende hulgas teater NO99, KUMU kunstimuuseum, Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester, Simple Session elamusspordifestival ning mitmed arhitektid, muusikud, filmitegijad, kunstnikud ja ka ülikoolid.

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Klen Jääratsi sõnul näitab mitmekesine sündmuste kava, et jääme eestlasteks ka Euroopas olles, pakkudes programmi, kus segunevad digitehnoloogiad ja traditsioonid.

«Simpel Session Riia vabaduse samba jalamil ja Paavo Järvi juhatatava Eesti Festivaliorkestri esimene tuur tekitavad huvitava sümbioosi, mida on pakkuda ainult Eestil,» rõõmustas Jäärats.

Tänavakunstnik Edward von Lõnguse sõnul on tema eesmärgiks kommunikatsioon ühiskonnaga ning kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui teosed ei kõneta kedagi.

«Mul on hea meel, kui suudan oma tegevusega näidata heas mõttes halba eeskuju. Kunst võiks olla meie ümber, meie elu igapäevane osa,» märgib Lõngus.

2017. ja 2018. aasta jooksul jõuavad Eesti talendid Berliini kontserdimajja, BOZARi ja Flagey kultuurikeskustesse Brüsselis, Aleksandri Teatrisse Helsingis, Washingtoni Rahvusgaleriisse ning paljude teiste väärikate partnerite juurde, kes on olnud suureks abiks välisprogrammi ettevalmistuste tegemisel.

Välisprogrammi koduleht on events.estonia.ee ning programmi on oodatud kõik välisriikides toimuvad avalikud sündmused.

Kolme taotlusvooru kaudu pakuti eesistumise ja EV100 ühisesse välisprogrammi ligi 500 ideed, millest enam kui 150 jõudis ka kavasse. Pärast Eesti eesistumise lõppu ehk alates 2018. aasta jaanuarist, jätkub välisprogramm Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva tähistamist kuni detsembri lõpuni.