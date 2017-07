«Kersti on väga suur rabasõber» ehk mida võiks välismaalased eesti keeles osata

Eestlaste loodud idufirma Lingvisti äriarendaja Ave Habakuki sõnul on tegemist praktiliste fraasidega, mida Eestit külastavad inimesed esimestel päeval Eestis kuuleksid või kasutaksid.

Keelekursus Essential Estonian koostati, et panustada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustustesse ning kaasa aidata Euroopa Liidu Nõukogu eesistumimsele. Täispikka keelekursust on Habakuki sõnul küsinud Lingvisti kasutajad, töötajad, erinevad ettevõtted ning huvi on tundnud ka Eesti riik.

Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professori Martin Ehala hinnangul on keelekursusel pakutavad fraasid väga hea valikuga. «Fraasid on tugeva eesti kultuurikontekstiga, st nende kasutamine, kui keeleoskus ise on veel madal, töötab tõenäoliselt suurepärase jäämurdjana,» selgitas Ehala.

«Lingvisti geniaalsus on selles, et ta õpetab inimese võõras keeles muljet avaldama,» lisab Ehala.

Ka numbreid saab keeleõppekeskkonnas õppida läbi erinevate fraaside nagu: üks õlu palun, kaks õlut palun või kolm õlut palun.

Kursus Essential Estonian õpetab keelt paralleelselt kultuuri ja ajalooga, nimelt on lausetesse põimitud Eestit iseloomustavad sõnad ning mõningatel sõnadel on peale definitsiooni ka taustalugu.

Sõnu nagu: taristu, jäätee või kratt ei kuule kuigi tihti igapäevases vestluses. Kuid ka sellistel sõnadel on keelekursuses oma kindel mõte ja eesmärk. Habakuki sõnul on sõnade eesmärk tutvustada eesti keele kaudu teemasid, mis on Eesti puhul erilised, nagu meie loodus, kultuur ja startupkogukond.

Kursus õpetab ka igapäevaseid viisakusfraase, nagu «väga maitsev, aitäh!», «väga hea mõte!» või «kas te kotti soovite?».

Lingvist arendab keeleõpet kiirendavat uuenduslikku tarkvara. Programmil on ligi miljon kasutajat üle terve maailma.