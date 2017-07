Futu Muhu aeg on käes

KES?

Video- ja performance'i festival «Futu Muhu 2017. Sada aastat» toimub EKL Muhu Kunstitalus.Usutavalt on EKLüks Nõmmküla vanemaid talukohti ja võimalik et siin juba orduajaltalu oli. Kunstitalu asetseb Muhu saare põhjarannikul, tänapäeva mõistes maailma äärel. Siinses vaikses rannakülas asuvas arhailises keskkonnas oleme mõtteliselt tagasi Eesti algupäras. Hoonetele märgitud aastanumbrid kinnitavad aja peatumist talus aastal 1901. Saabudes Kunstitallu, leiate end ajamasinas milles ees laotub infoväli, kus ei ole teavet ei modernismist ega sotsialismist, kapitalismist ega sõdadest. Siinsel pangapealsel on endiselt isandaks vaikus ning kupjaks loodus. Köler on Peterburis, kohe kohe lahkub alatiseks linna eestlastest kunstnike teine laine ning 20. sajand võtab hoogu üles.