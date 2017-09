Pea tosin vihjet, mida sel nädalal oma vaba ajaga peale hakata

ESMASPÄEV, 25. september

Oled ehk juba kuulnud, et meie iseseisvuse sajanda sünnipäeva tähistamise puhul tehakse Eestile kingitusi. Nii kõlab ka EV100 üleskutse: Teeme Eestile kingitusi. Kuid milliseid kingitusi ja kes juba teevad ning mida veel teha võiks? Millest jutt, vaata lähemalt SIIT. Kohe praegu võid anda hoogu kõigile neile kingitustele, mis Eesti sünnipäeva vääriliselt märkida aitavad.

TEISIPÄEV, 26. september

Sügis on kooliaeg ja tagasi kooli saab meistki minna igaüks, sest MTÜ Tagasi kooli 100 külalistundi on kogemiseks kõigile ning avalikult veebist nähtaval. Otselingi põnevate mõteteni leiad SIIT. Fotolt leiad seni toimunud külalistundide teemad, kuulata-näha saad neid SIIN.

ev100.ee ekraanitõmmis

KOLMAPÄEV 27. september

Õhtul kell 17 taaselustub Tartu Maarja kirikus üheks päevaks EPA võimla. Spordilegendid heidavad pintsakud seljast ja teoks saab täiesti võimatuna tunduv korvpalli vastasseis Tartu Kalev vs Tartu Rock! Eesti sajanda sünnipäeva puhul toimuv sündmus Hüvasti, EPA võimla on kõigile huvilistele avatud ja päevakava leiad SIIT.

NELJAPÄEV, 28. september

Kell 17 toimub Noblessneris Disainiöö Festivali raames Eesti Kunstiakadeemia avasündmus projektile «Hea Eesti Asi». Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna toote-, tekstiilidisaini ning nahakunsti erialade ühisprojekt Hea Eesti asi pakub tudengitele võimalusele luua Eesti tutvustamiseks põnevaid tooteid. Sündmus kuulub EV100 kunstiprogrammi «Sada kunstimaasikku».

REEDE, 29. september

Kell 19 esietendub teatris Vanemuine EV100 teatrisarja «Sajandi lugu» kuuluv lavastus « Rännakud. Maarjamaa Laulud» . Lavastus käsitleb Eesti sajandist ühte osa ehk 1920.-1930.aastaid. Loe lähemalt SIIT . Teatrisari «Sajandi lugu» on Eesti Etendusasutuste Liidu ja osalevate teatrite kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Aasta jooksul toovad 22 teatrit läbi lavastuste publiku ette Eesti riigi sajandi pikkuse eluloo, sari lõpeb 2018. aasta septembris Tartus Draamafestivalil sarja raames sündinud lavastuste etendusmaratoniga. EV100 teatriprogramm i leiad lingi alt.

EV100 teatrisarja «Sajandi lugu» kuuluv lavastus « . Lavastus käsitleb Eesti sajandist ühte osa ehk 1920.-1930.aastaid. Loe lähemalt . Teatrisari «Sajandi lugu» on Eesti Etendusasutuste Liidu ja osalevate teatrite kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Aasta jooksul toovad 22 teatrit läbi lavastuste publiku ette Eesti riigi sajandi pikkuse eluloo, sari lõpeb 2018. aasta septembris Tartus Draamafestivalil sarja raames sündinud lavastuste etendusmaratoniga. i leiad lingi alt. Kell 19.30 toimub Tallinnas ARS-i majas (Pärnu mnt 154) teine kuulamissessioon ehk «100 helimaastikku stuudios 335». Seekordse sessiooni teemad on rändamised, liikumised, voolamised ja muutused. Kuulamissessiooni sündmused on osa EV100 kunstiprogrammist, osalejatel palume registreeruda meiliaadressil: laurakuusk@gmail.com

LAUPÄEV, 30. september

Moskvas, Peeter-Pauli katedraalis astub õhtul kell üheksa lavale Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Koori dirigeerib selle asutaja, EMTA professor Tõnu Kaljuste ning kavas on Tartu Ülikooli vabade kunstide professor ja maailmakuulsa helilooja Arvo Pärdi teos «Kanon pokajanen». Kontsertiga tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja see on osa festivalist «Spiegel Im Spiegel».

Ettekantavast teosest saad paremini aimu aga seda helisalvestust kuulates: