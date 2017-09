Europa Cantat 2018 toob Tallinnasse koorilauluhuvilised kogu maailmast

«EUROPA CANTAT on üks maailma suurimaid koorimuusikasündmusi, mis jõuab oma 57-aastase ajaloo jooksul esmakordselt Eestisse, ja järgmise saja aasta jooksul me kindlasti seda festivali siin uuesti võõrustada ei saa,» ütles EUROPA CANTAT XX korraldaja, Eesti Kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner.

10-päevane koorifestival alapealkirjaga «Miljon viisi laulmiseks» toob kokku lauljad ja koorimuusikaeksperdid üle maailma, nende hulgas näiteks gospelmuusika ekspert Raimond Wise (USA) ja üks maailma tuntuimaid kooriheliloojaid, endine ansambli The King´s Singers laulja Bob Chilcott (UK). Riikidest on veel esindatud näiteks Hispaania, Itaalia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Saksamaa, Venetsueela, Prantsusmaa, Indoneesia, Venemaa, Austraalia, Rootsi, Holland, Bulgaaria, Austria, Türgi jt.

EUROPA CANTAT XX on mõeldud nii koorimuusika armastajatele laiemalt, kui lauljatele ja dirigentidele, korraldajatele ja vabatahtlikele. Kokku oodatakse Tallinnasse ca 3000-4000 osalejat, loomulikult on oodatud osalema ka koorimuusikahuvilised Eestist.

Osalejate registreerimine algab EUROPA CANTAT XX kodulehel www.ectallinn2018.ee oktoobri alguses. Festivali töökeeleks on inglise keel.

EUROPA CANTAT XX kavas on õpitoad ehk ateljeed, mida juhivad oma ala tippdirigendid üle maailma, eriprogramm koorijuhtidele ja heliloojatele, seminarid ja töötoad, treeningprogramm noortele kultuurikorraldajatele, showcase’id, kontserdid, ühislaulmised linnarahvaga Raekoja platsil ja festivaliosalejatega Vene Kultuurikeskuses. Ühislaulmistel juhatavad vägesid dirigendid Merja Rajala Soomest ning Lorenzo Donati Itaaliast. Dirigentide ja heliloojate programm ning avastusateljeed avalikustatakse veebruaris 2018.

Kõik Eesti inimesed on oodatud osa saama 3. augustil Tallinna lauluväljakul toimuvast Eesti 100 sünnipäevakontserdist «Palju õnne, Eesti!». Kavas on Eesti ja rahvusvaheline repertuaar. Kontserdi kunstiline juht on Hirvo Surva.

Festivali õpitubade programm on nüüd avalik festivali kodulehel www.ectallinn2018.ee