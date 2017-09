Tule vaata juba nüüd näitust, mis esindab Eestit peagi Brüsselis

Näitus «ELUS! Eesti Rahvapillide lugu» heidab pilgu kõige olulisematele eesti rahvapillidele nii retrospektiivses kui ka tänapäevases võtmes. Eksponeeritud pille saab kohapeal ka näppida ja proovida.

Eesti rahvapille on mõjutatud nii kohalik loodus kui ka meie naaberriikide ja Euroopa kultuur. Mõjude tulemusena on sündinud eriline lugu rahvapillidest ja traditsioonist, mis on ELUS.