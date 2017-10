10+2 vahvat vihjet kõleda ilma peletamiseks

​Koos oktoobriga ja otse rahvusvahelisel muusikapäeval algas Tartus Vabriku 3 kodukontsertide sari. Kodukontserdid hakkavad toimuma maja erinevates korterites, et aktiivselt panustada kogukonna kultuuri arengusse ja tähistada Eesti Vabariigi 100.sünnipäeva. Järgnevate kontsertide kohta leiab informatsiooni SIIT

Esimesel üritusel esines Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand:

Teisipäev, 3. oktoober

Kõledamate ilmadega on ikka hea mõni tubasem tegevus leida. Üks variant on külastada raamatupoode või sirvida veebi vahendusel mõnda teost, sest EV100 raames on tehtud mitu vahvat kingitust just raamatutena.

Kirjastus Paljasjalg OÜ kingitusena ilmub Eesti sajanda sünnipäeva puhul värviraamatute sari «Värvi oma Eestit» . Raamat on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele, et avastada uusi ja põnevaid kohti üle Eesti. Värvimiseks on valitud Eesti maakondade. Vaata lähemalt SIIT .

Tallinna Linnatransport AS andis Eesti sünnipäeva puhul välja lasteraamatu «Bussiga läbi ajaloolise Tallinna». Raamatuga tähistatakse pealinna bussiliikluse 95. sünnipäeva ning raamatus tutvustatakse lastele meie ühistranspordi ajalugu. Loe lähemalt SIIT.

Kolmapäev, 4. oktoober

Ääsmäe lasteaias alustati porikuul ka suure lapiteki meisterdamist. Lasteaiaõpetajate eestvõttel valmistavad lapsed koos oma vanematega Eesti 100. sünnipäevaks suuremõõtmelise lapiteki. Tekile tikitakse kaunistusena kõigi rühmade nimed (Limpad, Naksitrallid, Rõõmupallid, Pokud ja Sipsikud) ning muidugi ilutseb taiesel suurelt Eesti Vabariik 100. Lähemalt saab teki kohta lugeda SIIT.

Neljapäev, 5. oktoober

Kell 19 esietendub Rahvusraamatukogu teatrisaalis Labürintteatriühenduse G9 ja VAT Teatri lavastus «Sirgu Eesti». See on järjekordne uudisteos, mis valmib EV100 teatrisarjas «Sajandi lugu» . Teatrisarjas osalevad 22 teatrit ja igal kuul sünnib lavastus, mis käsitleb viimase saja aasta ühte aastakümmet. «Sirgu Eesti» käsitleb 1930. ja 1940. aastaid. Loe lähemalt SIIT . Teatrisari on Eesti Etendusasutuste Liidu ja osalevate teatrite kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Aasta jooksul toovad teatrid lavastuste kaudu publikuni meie riigi sajandi pikkuse eluloo. Sari lõpeb 2018. aasta septembris Tartus Draamafestivalil kõigi lavastuste etendusmaratoniga. Lähemalt leiad lugemist EV100 teatriprogrammi kohta SIIT .

Luksemburgis algab filmifestival CinEast, kus sel aastal on fookuses Eesti filmikunst. Eestit esindavad mitmed mängufilmid, dokumentaalid, lühifilmid ja animafilmid. Millised täpselt, vaata SIIT.

Reede, 6.oktoober

Kell 19.30 esitletakse ARSi majas (Pärnu mnt. 154) Rundumi projektiruumi trükiseid . Kaante vahele on koondatud mitmete kunstnike kogemusi ja otsinguid, kuid ka mitmetahulisi konditsioone ning neis peituvaid võimalusi ja ohtude mõtestamisi. Sündmus on osa EV100 kunstiprogrammist .

(Pärnu mnt. 154) . Kaante vahele on koondatud mitmete kunstnike kogemusi ja otsinguid, kuid ka mitmetahulisi konditsioone ning neis peituvaid võimalusi ja ohtude mõtestamisi. Sündmus on osa . Kell 18 avatakse Rakveres Teatrimäel filmifestival Festheart. Festheart on LGBT-i filmifestival, mis toob kinolinale kõrgetasemelise filmikunsti, pakub kuulamiseks sisukaid debatte ja annab võimaluse avaldada arvamust LGBT-i kogukonda puudutavatel teemadel. Festival on MTÜ Sevenbow kingitus Eestile, jagamaks sündmuse kaudu veelgi enam mõistmist, sallivust ja kvaliteetseid kinoelamusi. Vaata lähemalt SIIT. Teiste filmide hulgas linastub nüüd Eestis esmakordselt ka Soome sajandaks juubeliaasta filmiprogrammi kuuluv elulooline suurteos «Tom of Finland».

Berillini kontserdikeskuses Konzerthaus esietendub teater NO99 lavastus «NO40 Pööriöö uni», mis jõuab lavale koostöös Berliini kontserdimaja orkestriga. Näidendi põhitemaatikaks on armastuse ja kire peadpööritav heitlikus. Näidendit on nimetatud Felix Mendelssohni külluslikuks tippteoseks.

Laupäev, 7. oktoober

Kell 10 istutatakse Saku valda (kohtumine Nurme ja Männituka tee nurgal) noored puud. Istikud annetasid oma koduvallale Sakuga seotud inimesed, organisatsioonid ja ettevõtted. Istutustalgutele on oodatud on kõik, kes soovivad Eesti rohelisemaks muuta nii, et ka järeltulevad põlved lehesahinas jalutada võiks. Vaata lähemalt SIIT.

Pühapäev, 8. oktoober

Kell 19 etendub Estonia talveaias lavastus «Siuru õhtu 100», mis käsitleb ajaloolise tähtsusega kirjandusrühmituse Siuru tegevust. Etendus on Eesti Kirjanike Liidu kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Vaata lähemalt.

