Juubelituurid ehk Eesti looming reisib mööda ilma

ESMASPÄEV, 16. oktoober

Kel Helsingisse asja või pidevalt tegemist, astuge läbi otse kesklinnas, Senati väljaku vahetus läheduses (topeltaadressiga: Sofiankatu 1 või Pohjoisesplanadi 11–13) paiknevast Virka galeriist, kus äsja avati põnevalt Eesti-Soome ühislugu kõnelev ekspositsioon. Näitust «Sild – tervitustega kahest vabariigist» saab vaadata 25. veebruarini 2018. Kuuldavasti läheb ülespanek seejärel rändama ning loodame, et see jõuab ka Eestisse. Soomes tegutseva Eesti Instituudi eestvõttel kahe maa juubelite puhul sündinud näitus on kogemist väärt.

Muuhulgas saab stendidele seotut ka kuulata / Foto: Viro Instituutti ja Eesti saatkond Helsingis

TEISIPÄEV, 17. oktoober

Kell 20 kõlab Brüsseli Transpoesie luulefesivalil eesti luule. Sellel aastal esindab Eestit Maarja Kangro, kes astub üles kunstimuuseumi BOZAR-i luuleõhtul. Luulefestival on toimunud alates 2011.aastast, et tähistada Euroopa keelte haruldast mitmekesisust. Loe lähemalt SIIT.

NELJAPÄEV, 19. oktoober

Kell 19 toimub Nordea Kontserdimajas Tallinna Inglise Kolledži sügiskontsert . Tegemist on kogu kooli sügiskontsertiga, mis toimub seitsmendat korda, ent seekordne on pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale . Lavale astuvad kooli artistid, Folie , Estonian Dixieland Band ja Allan Jakobson .

. Tegemist on kogu kooli sügiskontsertiga, mis toimub seitsmendat korda, ent seekordne on pühendatud . Lavale astuvad kooli artistid, , ja . Vokaalansambel Estonian Voices alustab kontserttuuri Hiinas . Kontserte antakse kuues erinevas kohas . Musitseerievad koos Kadri Voorand, Mikk Dede, Mirjam Dede, Maria Väli, Rasmus Erismaa ja Aare Külama.

. Kontserte antakse . Musitseerievad koos Kadri Voorand, Mikk Dede, Mirjam Dede, Maria Väli, Rasmus Erismaa ja Aare Külama. Brüsselis, kunstimuuseumis Bozar astub õhtul kell 20.30 lavale muusik Maarja Nuut. Kontsert on osa samal päeval kell 14 avatavast näitusest: eesti rahvapillidest seatud ekspositsiooni saab näha kohalikus Muusikainstrumentide Muuseumis. Eesti teatri ja muusikamuuseumi näitus «ELUS! Eesti rahvapillide lugu» tutvustab inglise, prantsuse, flaami ja eesti keeles kõige olulisemaid eesti rahvapille nii retrospektiivses kui ka tänapäevases võtmes. Eksponeeritakse sajandivanused rahvapille Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogudest kõrvuti tuliuute, tänaste rahvapillimeistrite spetsiaalselt näituseks valmistatud pillidega. 20-21. oktoobril toimuvad näituse raames ka rahvamuusika õpitoad.

Kandlelaager Häädemeestel – just selle fotoga reklaamib Brüsseli muusikamuuseumi koduleht Eesti üht juubelinäitust. / Korraldaja ETMM

REEDE, 20. oktoober

Algab Koolinoorte kunstitriennaal «Eksperimenta!» . Üritus on ainus rahvusvaheline koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal regioonis. Sel aastal keskendutakse kunsti ja majanduse irriteerivatele suhetele . Toimumiskohad : Tallinna Kunstihoone, Kunstihoone galerii, Linnagalerii, Eesti Kunstiakadeemia galerii ja Tallinna Fotomuuseum. Loe lähemalt SIIT.

. Üritus on rahvusvaheline koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal regioonis. Sel aastal keskendutakse ja . : Tallinna Kunstihoone, Kunstihoone galerii, Linnagalerii, Eesti Kunstiakadeemia galerii ja Tallinna Fotomuuseum. Loe lähemalt ETV tütarlastekoor esineb Shanghai rahvusvahelisel kunstide festivalil Hiinas. China Shanghai International Arts Festival (CSIAF) on ainus riiklikul tasandil korraldatav rahvusvaheline kunstide festival Hiinas. Tütarlastekoor annab 10 kontserti Shanghai erinevates kontsertpaikades ja koolides. Kontserdid on välja kuulutatud ühtlasi festivali haridusprogrammi osana. Loe lähemalt SIIT :

Nädala 5 kingitust: