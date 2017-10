Eksperimenta! toob kuuldavale noorte vaatenurga

EV100 kunstiprogrammi raames toimuv sündmus pakub vaatamist ja kuulamist ning annab ainest edasimõtlemiseks. Ka IDEElaboratooriumis uurivad esinejad majandust kunstimeetoditega ja vastupidi, sest kunsti ja majanduse suhted on intrigeerivad. Iga ekspert toob kaasa oma valdkondliku vaate ja lisaks põhiettekandele annab tagasisidet 2–4 triennaalil eksponeeritud noore kunstniku teosele. Nii avaneb meie silme ees teoste tähenduskihtide rikkalik maailm, kohtuvad eri vaatenurgad ning sünnivad uued ideed ja seosed.

Laboratoorium labürindis – Eksperimenta! seminar keset kunstinäitust

Eksperimenta! IDEElaboratoorium uurib 20. ja 21. oktoobril Tallinna Kunstihoones keset triennaali näitust kunsti ja majanduse seoseid. Kunsti rolli ja konkreetseid teoseid avavad majanduse vaatenurgast innovatsiooninõustaja Linnar Viik, idufirma Lingvist asutaja Ott Jalakas, Telliskivi Loomelinnaku sisujuht Raimo Matvere, kunstiteadlane Heie Treier ja mitmed teised eksperdid Eestist ja välismaalt.

Reedeses laboratooriumis mõtiskleb innovatsiooninõustaja Linnar Viik loominguliste ja kunstiliste püüdluste üle tänapäevases ülirikkalikus teaberuumis innovatsiooni, loomingulisuse ja kommunikatsiooni vaatepunktist.

Iduettevõtja Ott Jalakas otsib loomingulise lähenemisega lahendusi võimatutele asjadele .

. Raimo Matvere selgitab, kuidas tänavakunst võib osutuda tulutoovaks tegevuseks kinnisvaraäris .

. Leedu kunstiõpetaja ja aktivist Redas Diržys kasutab kunsti ja majanduse vastanduste lahkamiseks “kolmepoolse jalgpallimatši” praktilisi harjutusi.

Laupäevase arutelu avab kell 11 Heie Marie Treier, kes vaatleb kunsti ja majanduse suhteid filosoofilises plaanis – kuidas on kunstnikud seda läbi aegade lahendanud, alates põhimõttelisest ignoreerimisest kuni marksistliku kriitika või avameelse küünilise ärakasutamiseni. Joanna Black Manitoba Ülikoolist (Kanada) käsitleb kolonialismi mõju neljale kaasaegsele põlisasukast kunstnikule ning seda, kuidas võimusuhted ja majandus on nende elu ja kunstiteoseid sügavalt mõjutanud. Estêvão Haeser, Viviane Diehl ja Luciana Lima on Brasiilia kunstiõpetajad ja kunstnikud, kes tõlgendavad oma ettekandes triennaalil esitatud noorte kunstnike teoseid nii sõnas, pildis kui ka helis.

Mõlema päeva vestlusi modereerib ajakirjanik, blogija ja õppejõud Stuart Garlick.

IDEElaboratoorium toimub 20. ja 21. oktoobril kell 11-14 Tallinna Kunstihoones (Vabaduse väljak 8).

IDEElaboratooriumist osavõtuks saab registreerida kuni 19. oktoobrini SIIN.

Kunstihoone näitusepiletiga (6 / 3 eurot) on osavõtt huvilistele tasuta. IDEElaboratooriumi mõistmist toetab eesti-inglise sünkroontõlge.

Tutvu kogu Eksperimenta! programmiga SIIN.