Keresest hipideni, trikiratastest saja silmapaarini ehk kingitused Eestile

Mis on ühist Keresel ja hipidel ning millise loo saab jutustada vaid ilmete ning silmavaate kaudu? Seda ja veel palju muud on võimalik alanud nädalast näha ning kogeda. Eesti juubeliaasta on alanud ja kestab, pakkudes meist igaühele midagi – näitustest matka või matšini. Siin on seekordsed kingitused Eestile ja meile endile!