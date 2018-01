Kodumaale juubeliks kingitud liikumiskordade üle aitab järge pidada uus, eestimaine liikumisrakendus ehk äpp FIT100, mida on ainuüksi juubeliaasta esimese kuu jooksul ca 10 000 korda alla laaditud. Nii on saanud äpist jaanuarikuu populaarseim tervise- ja liikumisteemaline mobiilirakendus Eestis.

Kingime oma riigile 100 päeva liikumist ja sellega koos kingime ka iseendale parema tervise, rõõmsama meele, rohkem energiat ning rohkem tervena ja õnnelikult elatud aastaid.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on liikumine eluliselt oluline iga inimese jaoks.

«Liikumine on see, mis annab füüsilist ja vaimuenergiat ning loob tervist ja õnne. See mõjutab nii inimest ennast kui ka keskkonda ja kaaslasi tema ümber. Kutsun kõiki – nii neid, kes on oma kire spordis ja liikumises juba leidnud, kui ka neid, kes pole liikumisharrastust enda jaoks veel avastanud, astuma üheskoos otsustav samm. Kingime oma riigile 100 päeva liikumist ja sellega koos kingime ka iseendale parema tervise, rõõmsama meele, rohkem energiat ning rohkem tervena ja õnnelikult elatud aastaid,» kutsus Sõõrumaa algatuses osalema

Ta rõhutas, et kõik hea algab meist endist ja kõik suured teod algavad meie seest. Sõõruma rõhutas, et on kaks liikumiskorda nädalas igaühele jõukohane algus, mis annab väga palju tagasi.

Sada liikumiskorda aastas tähendab keskmiselt vähemalt kaks korda nädalas, minimaalselt 30 minutit järjest.

Liikumisena läheb arvesse igasugune aktiivsem tegelus: olgu see siis kepikõnd, jooksmine, rattasõit, rulatamine või uisutamine, diskgolfi või pallimäng.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel peaks iga täiskasvanu vanuses 18-64 tegelema nädalas vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega kehalise tegevuse või vähemalt 75 minutit kõrge intensiivsusega treeninguga. Samuti võib erinevat tüüpi liikumist kombineerida.

Liikumiskordade kokkulugemiseks on EOK koostöös Ühenduse Sport Kõigile, SportEST klastri, Coop Eesti ja Sport ID-ga välja töötanud liikumisäpi FIT100. Eesti-, vene- või ingliskeelsena allalaaditav FIT100 võimaldab lisaks liikumiskordade registreerimisele võrrelda oma liikumisharjumusi rakendust kasutavate sõprade ja pereliikmetega ning üksteist vastastikku innustada. Samuti leiab äpist armastatud Nike treenerite Sandra Raju ja Britta Adusoni treeningvideod, millest malli võtta ja uut indu saada.

FIT100 äpi (SportID International) saab alla laadida Apple Store'ist ja Google Play Store'ist. Aastate võrdluses on regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arv Eestis kasvanud, jõudes seni viimase, 2016. aastal EOK poolt läbi viidud uuringu kohaselt 54 protsendile täisealisest elanikkonnast. Seega ületas esmakordselt nende eestimaalaste arv, kes tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega (jooks, rattasõit, võimlemine, pallimängud, jõuharjutused või muu) vähemalt kaks korda nädalas, nende arvu, kes tegelevad liikumisharrastusega harvem või üldse mitte. Samas tähendab see siiski, et ligi pool Eesti täisealisest elanikkonnast ei liigu regulaarselt ning on liikumisharrastusest täielikult kõrvale jäänud.

Eesti Olümpiakomitee tegeleb Eestis liikumisharrastuse edendamisega, panustades liikumisharrastuse poliitika kujundamisse, sportimistingimuste parandamisse ja eestimaalaste liikumisharrastuse alase teadlikkuse tõstmisse läbi erinevate sündmuste, kampaaniate ja programmide.

EOK peamiseks koostööpartneriks liikumisharrastuse programmide elluviimisel on Ühendus Sport Kõigile. Eesti Olümpiakomitee töötab spordi katusorganisatsioonina tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ja liikumisharrastuse edendamise nimel, järgides olümpiaväärtusi ja ausa mängu reegleid.