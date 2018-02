Maiuspalad Eestile: mis toimub loetud päevad enne suurt peonädalat?

#Repost from @veikotubin with @regram.app

Suure sünnipäevapeoni on jäänud vaid loetud päevad. Ent kuna ootaja aeg on alati liiga pikk, on hea need tunnid toredate sündmustega täita. Eesti juubeli moto – teeme Eestile kingitusi – avaldub ka sel nädalal kümnel erineval moel Tokiost üle Ameerika ja Euroopa koduse Simunani ning ei jäta märkamata ei Leedu suurjuubelit, spordiüritusi ega Hiina uusaastapidu.