Vaata vaid: New Yorgis säras Eesti lipuvärvides valgustus

Empire State Building on Ameerika Ühendriikides New Yorgis asuv 102-korruseline pilvelõhkuja. Selle kõrgus on 381 m, koos antenniga 449,5 m. Hoone on art déco kunstisuuna üks paremaid arhitektuurilisi näiteid.



Hoone valmis 1931. aastal. Kuni 1972. aastani, mil valmis Maailma Kaubanduskeskuse põhjatorn, oli see maailma kõrgeim hoone. Enne Empire State Buildingut oli maailma kõrgeim ehitis aasta varem valminud Chrysler Building, mis paikneb sealsamas kõrval.



Empire State Building asub New Yorgis 5. avenüü ja Lääne 34. tänava ristmikul. Hoone aadress on 350 Fifth Avenue.