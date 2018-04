Galerii: EV100 raamatusari jõudis esimesena Tartu raamatukogudesse

Riigikantselei EV100 juhtrühma liige Tiit Pruuli rõõmustas, et raamatusarja olulisust on märgatud. «Väga mitmed ettevõtjad on teinud juubeliaastal ilusa kingituse ja toetanud rahaliselt EV100 raamatusarja teoste soetamist Eesti raamatukogudele. Paljud sarja kuuluvad teosed on alles ilmumas, seega on Eesti haridusse panustamiseks veel võimalus,» lisas Pruuli.