Juubeliaasta talgupäev: tulekul üle 1500 talgu, enam kui 12 000 osalejat ning 300 talgutoitu

Talgupäeva meeskond kutsub kõiki eestimaalasi ennast osalejana registreerima aadressil www.teemeara.ee , et 5. mail peetaval ühisel talgupäeval teha oma kingitus Eestile.

Eesti juubeliaastal toimub talgute raames nii mõndagi värvikat. Lisaks kihelokonnavärvidele ja liputalgutele pööratakse talgu korras sel aastal tähelepanu kõhutäi(t)ele. Nii näiteks innustatakse talgujuhte tänavu pakkuma põnevaid talgutoite eri rahvusköökidest ning talgulaua katmise hõlbustamiseks saavad soovijad pärast vastava retsepti esitamist ka toidupoe kinkekaardi.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüüri sõnul on seekordse talgupäeva fookusteemad hästi vastu võetud. «Esmane tagasiside näitab, et üleskutse kaunistada Eesti oma kodukihelkonna värvidega ning rikastada talgulauda põnevate maitsetega erinevatest rahvusköökidest kõnetab inimesi kõikjal,» rääkis Tüür.

«Praeguseks registreeritud talgud ning kirja pandud erilised retseptid väljendavad üht sügavat tõdemust – enamik eestimaalasi on südames erakordselt hoolivad oma kaaslaste ja elukeskkonna suhtes. Me kõik võiksime rohkem teadvustada, milline õnn on elada koos selliste inimestega ja nii rikka ning mitmekülgse kultuuripärandiga riigis.

Praeguseks kirja pandud talgutest ligi 300 talgupaigas on plaanis pakkuda talgulistele mõnd piirkondlikku rooga, hõimu- või rahvustoitu. Kõik talgujuhid, kes soovivad saada talgulaua katmise hõlbustamiseks 25-eurost Selveri kinkekaarti, võivad jätkuvalt oma retsepti sisestada talguveebi . Põnevamate retseptide valik maakondade kaupa on kättesaadav kõigile huvilistele talguretseptide veebiraamatus .

Retseptides on juba esindatud paljud erinevad rahvusköögid: ameerika, armeenia, egiptuse, gruusia, inglismaa, jaapani, liivi, läti, mehhiko, prantsuse, rootsi, saksa, udmurdi, ukraina, ungari, vene. Eestist on enim retsepte järgmistest piirkondadest: Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti, Muhu, Mulgimaa, Peipsiveere. Maakonniti on kõige rohkem laekunud retsepte Harjumaalt (43 retsepti), Saaremaalt (29), Pärnumaalt (28) ja Raplamaalt (27).

Talgujuhtide pakutavad lemmikroad on praeguste retseptide järgi hernesupp, mulgipuder ja seljanka.

2018. aasta talgukevad on Eesti juubelisünnipäeva ja kultuuripärandi hõnguline, kutsudes kõiki inimesi ja organisatsioone tegema talgutel osalemisega kingituse Eestile.

Teeme Ära talgupäev on kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos ära kodupaiga kõige olulisemad tööd. 2017. aastal korraldati üle Eesti kokku 2130 talgut, millest võttis osa 52 650 inimest ehk 4% eestimaalastest. Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena löövad tänavu kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riigikantselei EV100 korraldustoimkond, Kultuuriministeerium, Selver, Integratsiooni Sihtasutus, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat jt.

Talgute stardipakette aitasid kokku panna Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riigikantselei EV100 korraldustoimkond, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak ja Ecoprint. Paketid toimetab talgujuhtidele kätte Omniva.