Swedbank kingib Eesti Vabariigi juubeliks 2000 tammega tammiku

"Tammiku istutamine Ida-Virumaale on Swedbanki kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, sest tamm on läbi ajaloo olnud eestlaste jaoks eriline puu – meie tugevuse ja vastupidavuse sümbol. Tammik on midagi, mis jääb läbi aastate kasvama koos meiega – nii nagu me kasvame koos kolleegidena, kasvame koos klientide ja kogukonnaga ning koos oma riigiga,“ iseloomustas kingitust Swedbanki juht Eestis Robert Kitt.