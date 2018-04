Paavo Järvi: see on muusikute pidupäev

Eesti festivaliorkestri esinemine BBC Promsil on osa orkestri EV100 välisprogrammi kuuluvast augustikuisest turneest, mis algab traditsioonide kohaselt taas Eestist.

"Kõigepealt teeme kodupublikule kummarduse Pärnu Muusikafestivalil, kus meil on kavas anda kaks kontserti. Seejärel, juba 13. augustil, astume orkestriga üles mainekal BBC Promsil ning jätkame oma turneed, esinedes Euroopa ühes kõige uuemas kontsertmajas, milleks on Hamburg Elbphilharmonie," rääkis orkestri juht ja dirigent Paavo Järvi. Ta rõhutas, et enne rahvusvahelisi ringreise, alustab Eesti Festivaliorkester oma esinemisi alati kodupubliku ees.