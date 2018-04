Jazzkaare avab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud "Saja lugu"

"Sada on üks maagiline number ja maagiline saab olema ka ainukordne dokumentaalne kontsertetendus, sest läbi muusika ja videopildi tuuakse esile meie inimeste hingemaailm ja olemus," märkis EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa .

Festivali peakorraldaja Anne Ermi sõnul on Eesti Vabariigi juubeliaasta eriline, kuna heliloojate, muusikute ja kõigi inimeste loominguline energia on puhkenud õitsele. "Igaüks teist ja meist tahab rõõmu valmistada Eestile ja tema inimestele, muuta meie elu helgemaks, ilusamaks ja paremaks," kinnitas Erm ning avaldas tänu kõigile kellega on rõõm koos luua ja tööd teha.