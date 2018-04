Eesti metsade kohinad on talletatud EV100 teosesse

Teost esitledes tõdes EV100 juhtrühma liige Toomas Kiho, et Eesti metsandus on sarnaselt saja-aastasele riigile läbi elanud oma tõusud ja mõõnad. «Nüüd on Toivo Meikar ühe lugupeetavaima metsandusloolasena selle loo oma teoses järgnevate põlvkondade tarbeks talletanud,» viitas Kiho.