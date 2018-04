Kontserdilavale jõuab muusikaline "Balti kett"

Koos meie helilooja Erkki-Sven Tüüri teosega "Questions..." kõlavad kontserdil ka Läti ja Leedu heliloojate uudisteosed – Justė Janulyte "Here at the quiet limit" (2018, esiettekanne) ja Pēteris Vasksi "Musica Appassionata", mis on loodud kõik just oma koduvabariigi sünnipäevaks. Nii moodustubki kolme riigi heliloojate loomingust terviklik muusikaline kett.