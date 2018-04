Eesti Vabariigi juubeliaasta parimaks eritooteks tunnistati sinimustvalge jäätis

Eesti Toiduainete tööstus juht Sirje Potisepp nentis, et Eesti 100. sünnipäeva puhul turule toodud toiduained on kõik omal moel erakordsed, sest nad teevad kingituse meie riigile ja meile endile ning jäävad seeläbi osaks meie toidupärandist.

"Erižürii mõistis hästi, milline risk oli võtta jäätise kontseptsiooniks Eesti lipp kui eestimaalaste jaoks üks pühamaid sümboleid. Sinine ja must värv esinevad toitudes harva ning see, kui kodused maitsed nende värvide taga peituvad, on ilmselt ka üks peamine põhjus, miks toode nii paljudele tarbijatele südamesse pugenud on," märkis Potisepp.