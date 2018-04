Stuttgarti animafilmide festivali fookus on Balti maade loomingul

Rahvusvahelisse võistlusprogrammi valiti Ülo Pikkovi uus film "Lahtilaskmise lugu" ning Panorama programmis linastuvad Olga ja Priit Pärna animafilm "Silmadeta jahimees. Handi lugu", Chintis Lundgreni auhinnatud "Manivald" ja Riho Undi uus animatsioon "Maria ja 7 pöialpoissi". Esindatud on ka Eesti Kunstiakadeemia tudengi Teele Straussi animafilm "Ükskord igavuse väljadel" ja Nicolás Petelski Mesóni "A Table Game". Viimane on valitud ka teise maailma mastaabis olulise animafestivali Annecy võistlusprogrammi.

Eesti animamaastikust laiema pildi andmiseks ja siinsete animatootmise võimaluste tutvustamiseks, on festival kutsunud end esitlema ühe Eesti animastuudio, sedapuhku A Film Estonia. Tegemist on üle 20 aasta tegutsenud stuudioga, kus luuakse nii joonis- kui ka arvutianimatsioone. A Filmi Estonia on teinud koostööd nii kaastootmise kui teenusena animafilmidele üle maailma, nende enda tuntuim lühifilm on "Suur maalritöö" ning hetkel on tootmises täispikk animafilm "Sipsik".