Näitus "Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu" avaneb Maarjamäel

Näitus räägib Eesti levimuusikast läbi kõige olulisemate inimeste, ansamblite, heliloojate ja sündmuste. Vaatluse all on teemad, mis kujundasid meie rahva ja muusika lugu – tsensuur, lauluvõistlused, punkliikumine ja laulev revolutsioon .

Oma koht on näitusel ka Eesti muusika fenomenidel nagu esimene džässansambel, "jazz luudel", telesaade Horoskoop, isetehtud pillid, biitmuusika ja Eurovisioon.

Eksponaatide hulgas on:

Eesti Muusika Kuulsuste Koja tegevus ja ettevalmistused näituse loomiseks said alguse 2015. aasta 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval. Tänaseks on meie legendaarsete levimuusikutega koostöös korraldatud kümme kohtumisõhtut. Ning Alexela Kontserdimajas (senine Nordea Kontserdimaja), kõlas enam kui 30 laulja esituses kontsert, mille tulu annetati ekspositsiooni loomise toetuseks. Kogutud on ka hulgaliselt Eesti muusikute esemeid, pille, noote ja fotosid.