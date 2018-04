Võru linnast saab Eesti juubeliaastal tantsupealinn

Sel pühapäeval on rahvusvaheline tantsupäev ning tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva saab just sel päeval Võru linnast tantsupealinn. Aunimetus kinnistatakse ühistantsuga ning et tiitel juubeliaastale vääriliselt ajalukku läheks, kutsub Võru Pärimustantsu festivali meeskond kõiki kergejalgseid suurele teatetantsuele.