MEV100 peakorraldaja: tõelisele jooksusõbrale on see püüdlemist väärt sündmus

"Maratoni sünniloost 490 aastat e.m.a on ju nii palju räägitud. See on midagi kauget ja kõrget, aga samas nii reaalne – olles korraga siin samas, jooksurajana su ees. Ning meeleolu on alati ülevalt ootusärev, olgu ees elu esimene või juba mitmes maraton."

"Eestis on tõesti arvukalt maratone ja üha suurem väljakutse jooksuhuvilisele on neid üksteisest eristada. Spordisõbrad otsivad uusi võimalusi ja ehedust. MEV100 seda kahtlema pakub. Ka asukohal ja aural on elus tähtis roll. Pärnumaal on väga tugevad seoses tänase Eesti Eestiks kujunemise teel. Peale selle, et just Pärnus leiti 1918. aasta 23. veebruaril esmakordselt võimalus deklameerida manifesti Eestimaa rahvastele ning et Pärnu võib uhkustada tiitliga EV sünnilinn, on siitkandist – Pullist ja Reiust – leitud ajaloolised märgid, et jää taandudes ligi 11 000 aastat tagasi seadsid esimesed inimesed Eestimaa pinnal end just siin sisse.