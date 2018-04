Nädala ülevaade: kihelkonnavärvid, tammepuud ja juurtega Eesti lood

Kas sina tead, kuidas sõnatult Eesti lugu rääkida või millest räägivad juured kinolinal? Põnevaid sõnumeid on alanud nädalal ka EV100 raamatusarja kogujaile ning neile, kes juubelimatkadel osaleda plaanivad. Ent tubaste tegevuste kõrval on aeg nüüd ka maituled süüdata: ees on tammeparkide rajamine ja talgupäev!