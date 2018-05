Juubeliaasta toob kuus suurt toidusündmust

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on ka meie toit on osa Eesti kultuurist. "See on kujunenud aastasadade jooksul ja on mõjutatud Eesti neljast aastaajast. Meie liigirikkad rohumaad, viljakad põllud, külluslikud metsad, rabad ja sood, meri, järved ja jõed annavad eestimaalaste toidulauale head ja ehedat toitu kõigil neljal aastaajal," seletas minister.