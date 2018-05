Emadepäev algab üle-Eestilise kärumatkaga

"Matkarajad on lihtsalt läbitavad nii lastele, nende vanematele kui ka vanavanematele,“ kinnitas Kasterpalu. Ta jätkas: "Kui mõnes Eesti paigas on veel soovi korraldada emadepäeva puhul kärumatk, siis programm on avatud." Ühtlasi avaldas Kasterpalu tänu kõigile neile rahvaspordiürituste korraldajatele ja kohalikele omavalitsustele, kes juba oma kärumatkadest laimealt märku on andnud.