"100 aastat Eesti luuret ja vastuluuret" – sügav pilk saladuslikku eriteenistuste maailma

"Edukaks riigi või sõjaväe juhtimiseks on hädavajalik hästi toimuiv luure ja vastuluure," raamatu autor Ivo Juurvee . "Eesti ajaloo tõttu on ka siinne eriteenistuste valdkonna lugu maailmamastaabis erinäoline ja talletamise vääriline," lisas Juurvee.

EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho sõnul on Juurvee oma ala suurepärane asjatundja. "Autor katab raamatus meisterlikult kogu selle keerulise valdkonna täiesti vastandlikud ajaperioodid Põnevaks teeb raamatu ka see, et teoses on ülevaade ka senini vähe uuritud perioodist aastatel 1991-2017,“ märkis Kiho.