Tule osalema: Mindvalley inspiratsioonipäev ootab 14.-20. aastaseid noori!

Mindvalley on 2003. aastal asutatud rahvusvaheline haridus- ning tehnoloogia ettevõte, mille missioon on tuua miljonite inimesteni üle kogu maailma laiahaardeline, eluks vajalikke oskusi edendav haridus läbi maailmakuulsate autorite virtuaalsete kursuste, konverentside ning festivalide. Mindvalley pühendunud töötajasõbraliku organisatsioonikultuuri edendaja, olles aastaid nomineeritud Wordblu poolt üheks kõige demokraatlikumaks rahvusvaheliseks ettevõtteks.

Mindvalley asutaja ja juht Vishen Lakhiani on suur Eesti toetaja. Teda seob Eestiga eestlasest abikaasa Kristina Mänd Lakhiani, nende kaks last ja Mindvalley Eestis tegutsev 15-liikmeline tiim. 2017. aasta lõpus avaldati eestikeelsena Visheni raamat "Erakordse Elu Kood", mis esmakordselt jõudis ingliskeelsena trükki 2016. aastal ning tõusis kiirelt New York Times'i ja Amazon'i enimostetud teoste nimekirja.