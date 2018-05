Alkeemikud, puhastajad ja teised ehk kahe kunstniku dialoog sisehoovis

Keskendudes alkeemiale kui eelteaduslikule praktikale, mis ometi teaduse arengule oluliselt kaasa aitas, vaatavad kunstnikud sama märksõna abil muuseumi keskkonnas leiduvaid objekte. Muuseum loob oma tegevuse käigus hierarhilise süsteemi, kus kunstiteosed ja nende eksponeerimist ja säilitamist võimaldavad esemed on erinevates rollides. Mõjutades laiemat kultuuripilti, loob kõnealune praktika selge arusaama sellest, mida ja mis alustel me väärtustame ja esile tõstame.

Olulisel kohal on korjed muuseumi kogust ja filiaalides eksponeeritud teostelt – kui Kristi Kongi on keskendunud peamiselt Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogus leiduvatele irdobjektidele , siis Kasper Bosmans lähtub Niguliste muuseumi Rode altari naispühakute atribuutidest , tuues nii hiliskeskaegsed kriidijoonistused kui olulised vahendid teosega ümberkäimisel omas ajas tänasesse päeva.

Kristi Kongi (s 1985) on eesti maalikunstnik, kes keskendub oma töödes värvile, valgusele ja ruumile, teostades maale sageli installatiivselt või kohaspetsiifiliselt. Kongi töödele on iseloomulik erk, sageli spektrivärvidel baseeruv koloriit. Kongi on osalenud mitmetel kuraatori- ja soolonäitustel. 2017. aastal pälvis Kongi Konrad Mägi medali

Kasper Bosmans (s 1990) on belgia maalikunstnik, kes järjepidevalt töötab välja talle omast sümbolistlikku pildikeelt, kus võrdne roll on nii kujundil kui ka värvil. Bosmansil on osalenud arvukatel grupinäitustel, tema viimased isikunäitused on toimunud muuhulgas sellistes mainekates institutsioonides nagu Witte de With Rotterdamis ja de Hallen Haarlemis.