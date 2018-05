«Juubelikevad 2018» toob vaatajani viimase aasta parimad kunstiteosed

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ja Eesti Kunstnike Liidu 75. juubeliaastale pühendatud Eesti Kunstnike Liidu XVIII suur aastanäitus «Juubelikevad 2018» toob publikuni 106 valitud kunstniku 2017. ja 2018. aastal valminud maalid, graafika, skulptuurid, installatsioonid ning foto- ja digitaalprindi tööd. Teiste hulgas saab näha August Künnapu , Maarit Murka , Tiit Pääsukese ja Rait Präätsi uusi teoseid ning valikut verinoorte EKA maalimagistrite töödest, mida on juhendanud Kristi Kongi ja Merike Estna .

«Näitus on eriline mitmes mõttes – esiteks on väljapanek kunstnikukeskne ning laseb igal tööl iseseisvalt särada,» kirjeldas Raudsepp näituse ülesehitust Ta märkis, et esmakordselt esitati kevadnäituse töid niiöelda messiformaadis.