Eesti arhitektuur ja disain vallutavad Veneetsia arhitektuuribiennaali

Veneetsia arhitektuuribiennaal on üks maailma olulisematest arhitektuurisündmustest, mida külastab tavaliselt üle 100 000 inimese. Sündmus koosneb arvukatest näitustest ning sündmustest. Kõige olulisemaks on kuraatorinäitus, mille paneb kokku biennaali peakuraator. Suure tähtsusega on ka erinevad temaatilised näitused ning rahvuspaviljonides ja üldpindadel eksponeeritavad riikide väljapanekud.

EV100 korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul on rõõmstav, et Eesti osaleb maailma olulisemal arhitektuurisündmusel nüüd 100-aastase riigina iseenesestmõistetavalt ja kõrgel rahvusvahelisel tasemel. "Oleme näinud EV100 rahvusvahelise programmi raames, et Eesti arhitektide töö ning meie disainerite looming on tekitanud huvi nii Brüsselis, Stockholmis kui ka Londonis. Olen kindel, et edu jätkub ka Veneetsias,“ rõhutas Rohumaa.