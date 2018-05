Sajad inimesed istutasid Keilas 100 tamme parki

«Keila linna EV100 tammik on esimene, mis juubeliaasta kevadel Harjumaale rajatakse,» lausu EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa avatseremoonial. «Loodetavad inspireerib Keila tammepark teisigi linnu oma EV100 tammikut rajama,» lisas ta.

Vaata galeriid istutustseremooniast

Keila linnapea Enno Felsi sõnul näitasid linnaelanikud üles suurt huvi ning istutustseremoonial osales enam kui 300 inimest.

«Meil on väga hea meel, et linnaelanikud nii aktiivselt Eesti 100 tammepargi rajamises kaasa lüüa soovivad. See näitab kogukonna ühtsust ja hoolivust. Lisaks aktiivsetele linnaelanikele on tammede istutamiseks endast märku andnud ligi 40 kohalikku organisatsiooni, nende seas kõikide Keila linna koolide ja lasteaedade lapsed ja noored, mitmed linnaasutused ja eraettevõtted,» rääkis Fels.

Tammepargi rajamiseks istutatakse Keila linnaaedniku Inge Angerjase sõnul ajaloolisse Jõeparki, ühe kilomeetri pikkusele lõigule sada 10-aastast eri liiki tamme, kõrgusega 3-4 meetrit: sootamm, sarlakpunane tamm, punane tamm ja hariliku tamme püramiidvorm.

«Erinevaid tammeliike istutame just seepärast, et park oleks põnevam ja mitmekesisem nii värvide kui vormide poolest. Näiteks sarlakpunane tamm on sügisel väga huvitavate punaste lehtedega,» rääkis linnaaednik.

Ta lisas, et tammede sirgumine võtab kaua aega ning kogu pargiala uuendamine võib kesta 10-15 aastat. Angerjase hinnangul on Keila jõe äärne ala igati sobiv koht tammede istutamiseks, seda nii pinnase ja kliima poolest kui ka ajaloolist tausta silmas pidades.

«Siin on armastatud puhkekoht olnud juba 90 aastat, kuid paik vajab uuestisündi ja saja tamme parkide rajamise aktsiooniga tekkis sobiv moment anda sellele alale uus hingamine,» märkis linaaednik, lisades, et pargiala on osa Keila linna rohkevõrgustikust.

Istutamistseremoonial osale hulgaliselt linnaelanike ja külalisi, toimus ühine piknik ning meeleolu hoidsid kõgerl Lõõtsavägilased.