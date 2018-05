Kümnendad Kalamaja päevad tähistavad vabariigi juubelit

Kalamaja päevade peakorraldaja Raido Jaan Rei sõnul on rõõm tõdeda, et Eesti Vabariigi suurel sünnipäeval peavad Kalamaja päevad oma väikest, ent suure tähtsusega kümnendat sünnipäeva.

«Kõik muuseumid, raamatukogud ja asutused Kalamajas on pidustusteks valmis ning on ette valmistanud juba oma programmi, sünnipäevapidustused leiavad aset üle terve asumi,» selgitas Rei.

EV100 korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev meie kõigi pidu. «Sellel puhul kutsub «EV100 igas külas» algatus igat kogukonda valima endale sobivat hetke, mil tähistada Eesti juubeliaastat. Kalamaja kogukond on ühendanud kaks olulist sündmust, EV100 ja Kalamaja päevade kümnenda juubeli. Suurim rõõm on näha, et Kalamaja elanikud avavad oma kodukandi ja ootavad kõiki külla,» märkis Rohumaa.