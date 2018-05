HOOG festival toob Eestisse kaasaegse tsirkuse artistid üle maailma

«Kaasaegse tsirkuse lavastused on erinäolised, olenevalt artisti professionaalsest alast ehk distsipliinist. Festivali avalöök on läbilõige kõigest sellest, mis HOOGil juhtuma hakkab,» selgitas festivali peakorraldaja Anu Tähemaa .

Kunstigurmaanidele on mõeldud Uus-Meremaa artisti Thom Moncktoni lavastus «Only Bones», aga ka Eesti-Soome duo Kerti ja Saana meisterlik esteetika läbi moodsa akrotantsu või Eesti tipp-õhuakrobaat Grete Grossi «Düraad». Gross on valinud oma etenduspaigaks pargipuu, mille otsas musitseerivad ka muusikud.

Festivali külastajad saavad ka ise käe valgeks Festivali ühe osana ehitatakse Haapsalu mereäärse promenaadi tantsupaviljoni kaasaegse tsirkuse seikluspark ehk Tsirkusemaailm. Tegu on vabaõhu treeningsaaliga, kus igal soovijal on võimalus end kogenud juhendajate suunamisel erinevatel tsirkusealadel proovile panna. Proovida saab monoratast, erinevaid tasakaalualasid, õhuakrobaatikat, žongleerimist ja muud. Lisaks on võimalus valmistada ise žongleerimispalle. Juhendajateks on oma ala spetsialistid, kes suunavad, õpetavad ja tagavad turvalisuse. Tsiruksemaailma oodatakse igas vanuses huvilisi – lapsi, vanemaid, vanavanemaid.