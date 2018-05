Kalamaja vastsel raamatul on täna suurpäev!

Raamatu "Õhus on Kalamaja“ koostaja ja idee autori Bianka Soe sõnul on asumiraamatus 60 lugu ning kõik lood on asukad või Kalamajaga lähedalt seotud isikud ise kirjutanud. Oma panuse kingitusena sündinud teose valmimisele andsid ka enam kui 40 kaasautorit ning rohkelt abilisi. Ühtekokku tegi 100-aastasele Eestile väärilise kingituse 100 inimest ning kaante vahele sai viimase kümnendi jooksul plahvatuslikult arenenud Kalamaja üha värvikamaks muutuva asumi lugu.