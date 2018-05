Pane tähele: see on EV100 kunstiprogrammi üks eripäraseim sündmus

Eesti on pea 200 erineva rahvuse kodu. Nii on riigi sajandal sünnipäeval paslik tähelepanu pöörata ka kõigile neile inimestele, kes elavad kõrvuti eestlastega, väärtustades Eestit samavõrd kui siinsed põlisasukad.

Nelja sajandi vältel on eestlaste hulgas elanud ka romad ehk rahvakeeli mustlased. Pikast ajaloost hoolimata on aga just mustlased jäänud meile senini kõige salapärasemaks ja suletumaks kogukonnaks. Sest romade kohta laialt levinud stereotüübid ja negatiivsed arvamused on liialt sügavale juurdunud. Ent sügavam teadmine või vaade selle rahvakillu kohta meil tegelikult puudub.

Fotokunstniku Annika Haas on Eesti romade eluolu jäädvustamisega tegelenud ligi 10 aastat. Tema näitus «Meie, mustlased» on rännanud maailmas ringi nagu seesinane rahvas ise.

Ta jagas Overall Eesti toetusel mustlaslastele üle Eesti välja pisikesed pildimasinad ning kahe aasta vältel jäädvustasid romad ise kõike seda, millest nende elu koosneb ja mis on neile tähtis. Fotoprojektis osalesid kogukonna noorema põlvkonna esindajad Valgast, Tartust, Varstust, Maardust, Kohilast, Tapalt, Kallastelt ja Paldiskist.

Äsja olmunud raamatule sissejuhatuse kirjutanud kirjanik Kersti Kivirüüt loodab, et raamat julgustab eestlasi ja romasid koos vastastikku eelarvamuste seinu murdma: «Kõige tõhusamaks eelarvamuste tapjaks on lähedane tutvus,» rõhutab Kivirüüt.

Raamatu kaudu annavad lugejale terekäe kümned roma lapsed ja noored ning me näeme, et roma perekonna köögis ei ole mitte ladustatud hunnik kotte röövitud eesti lastega, vaid värskelt püütud särg, küpsisetort, heledad kardinad ja lõbusad nipsasjad.

Oluline roll on ka raamatu kujundusel, mille autor on graafiline disainer Marje Eelma (Tuumik). Nii jääb silma mustlaskultuuri eklektiline kirevus ja eestlasele harjumatu kaootilisus. Kujundusliku elemendina on lisaks laste ja Haasi fotodele kasutatud ka ühe mustlasperekonna isiklike fotode arhiiv 1960.-1990. aastaist. Just see lahendus annab raamatule juurde väärtusliku visuaalantropoloogilise nüansi. Raamatu tekstid on kirjutatud eesti ja inglise keeles.