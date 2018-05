Torontos algab Estonian Music Week

Mainekates Toronto kontserdipaikades ja klubides astuvad üles tuntud muusikud Eestist ja Kanadast, sealhulgas Kanada eestlased. Eesti koorimuusikat esindab Vox Clamantis , kes astub üles Kuningliku Konservatooriumi Koerner Hallis, kus esinevad ka duo Maarja Nuut & HH . Jazzmuusikutest on kohal Kristjan Randalu trio , Kadri Voorandi kvartett ja Estonian Voices . Indie- ja elektronmuusikat esitavad Pia Fraus, Erki Pärnoja band ja Sander Mölder klubiõhtul «Estos Rock at Lee´s Palace».

Festivalil viibiva Riigikantselei EV100 juhtrühma liikme Tiit Pruuli sõnul on rõõmustav, kui suur hulk andekaid Eesti muusikuid on Torontosse sõitnud.

«Suur eestlaste kogukond on veel üks põhjus, miks on oluline tähistada riigi juubelit ka Eestist eemal. Selle kuus päeva kestva festivali ajal kõlab just siin, Torontos, rohkem Eesti muusikat kui kunagi varem,» kinnitas Pruuli.